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شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يستأنف ارتفاعه – تحليل صباحي - 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم البحري (4030) الارتفاع في آخر جلساته ، وذلك وسط سلسلة ارتفاعات متتالية على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، بدأها بعد اختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.78% بما يعادل 1.45 ريال ، في ظل الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي بها .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 31.05 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 35.10 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.05 ومستوى المقاومة 34.00 .
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