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شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم المتطورة (2120)في آخر جلساته ، ليهاجم مستوى المقاومة المحوري 14.88 ، وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 3.54% بما يعادل 0.50 ريال ، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.88 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 15.78 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.24 ومستوى المقاومة 15.50 .
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