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شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أسمنت نجران (3002) الارتفاع في آخر جلساته ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.72% بما يعادل 0.17 ريال ، ليهاجم من جديد مستوى المقاومة 10.00 ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي بها .
نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة تأكيده كسر مستوى المقاومة 10.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10.60 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.80 ومستوى المقاومة 10.40 .
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