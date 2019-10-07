شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.92% بما يعادل 0.36 ريال ، ويأتي ارتفاع السهم وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، مع الدعم الإيجابي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 19.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 20.78 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.50 ومستوى المقاومة 20.00 .