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شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم النقل الجماعي (4040) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليخترق السهم مستوى المقاومة العنيد 16.50 ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 3.41% بما يعادل 0.56 ريال ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها ، مصحوباً بارتفاع محدود بأحجام التداول .
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 16.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة 17.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.04 ومستوى المقاومة 17.50 .
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