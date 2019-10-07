لا تغيير على مسار اليورو مقابل الين- تحليل - 7-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر الزوج أي ساكن منذ تداولات يوم الجمعة لنلاحظ تمركزه المتكرر ضمن محاور القناة الهابطة ليؤكد بذلك استعداده لاستهداف مستويات سلبية جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة. يستند السيناريو الهابط حاليا إلى قوة الحاجز المستقر عند 118.40 بالإضافة إلى تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي بشكل مستمر مما يدعونا ذلك لانتظار وصوله قريبا نحو 116.50 و 115.80 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 117.70 و 116.50 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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