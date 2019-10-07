شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا, سهم كارفور يستسلم للضغوط السلبية-تحليل - 7-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر السهم باستعادة الميل الصاعد متأثرا بقوة الحاجز المستقر عند 17.77 ليضطر بتجديد التداولات السلبية متكبدا بذلك بعض الخسائر باستقراره حاليا عند 15.22.
نشير إلى أن استمرار تذبذب المتوسط المتحرك 55 حول الحاجز المذكور سابقا, وبمساعدة مؤشر ستوكاستيك بتقديم العزم السلبي بتسلله دون مستوى 50 فإن ذلك سيزيد من فرص تكبد السعر لخسائر إضافية بمحاولة وصول نحو 14.55 و 13.80 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 16.00 و 14.55
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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