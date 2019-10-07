شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يكرر الضغط على الدعم الإضافي– تحليل – 7-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جدد سعر الغاز تشكيله لتداولات سلبية بعد أن حقق اختبار للمتوسط المتحرك 55 والذي يدعم ثبات الحاجز المستقر عند 2.750 لنلاحظ تشكيله مؤخرا لهبوط حاد محاولا بذلك تجديد الضغط على الدعم الإضافي المستقر حول 2.225.

تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50, يزيد من فرص تحقيق السعر لكسر العائق الحالي ليتمكن بذلك من استئناف الهجوم السلبي لنتوقع انجذابه بذلك نحو 1.920 وصولا نحو الهدف الرئيسي المستقر قرب 1.600.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.500 و 1.920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بتحقيق الكسر المطلوب