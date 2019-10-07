شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى سعر الداش كوين – تحليل - 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر الداش كوين، وطالما أن السعر فوق 64.40، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، يدعمها اقترب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 80.00 وتمتد إلى 93.13.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 80.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد