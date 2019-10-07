شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يختبر الدعم – تحليل - 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر اللايتكوين من اختبار الدعم المحوري 52.00 وارتد صعوداً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تجاوز المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل حاجز مقاومة لحظي عند 56.75 لتأكيد الاندفاع نحو 70.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد