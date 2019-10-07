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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم دون المتوسط المتحرك – تحليل - 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الإيثريوم أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ويستمر بالتذبذب دون المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 189.90، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 149.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 150.00 والمقاومة 180.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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