شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يزحف نحو الأسفل – تحليل - 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر البتكوين بسلبية ليكسر مستوى 8035.00 ويستقر دونه، مما يشير إلى توجه السعر للانخفاض من جديد، في طريقه لاختبار القاع المسجّل مؤخراً عند 7491.65 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 8210.00 والثبات فوقه، حيث إن هذا الاختراق سيدفع السعر نحو 8970.00 كهدف إيجابي أول.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7500.00 والمقاومة 8210.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط