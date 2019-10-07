شكرا لقرائتكم خبر عن القطرية الألمانية ترفع نسبة تملك الأجانب بالشركة إلى 49% من رأس المال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلنت شركة قطر للإيداع المركزى للأوراق المالية، عن تعديل نسبة تملك الأجانب فى الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية لتصبح النسبة 49% من رأس المال، أى ما يعادل 56.6 مليون سهم.
ارتفعت خسائر الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، خلال الربع الثانى من العام الجارى، بنسبة 21.2% على أساس سنوى، وبلغت خسائر الطبية فى الثلاثة الأشهر المنتهية فى 30 يونيو السابق 2.63 مليون ريال (727.02 ألف دولار)، مقارنة بـ2.17 مليون ريال (599.9 ألف دولار) فى نفس الفترة من العام السابق.
وسجلت الطبية خسائر فى النصف الأول من العام الجارى بقيمة 5.62 مليون ريال، بارتفاع 27.7% عن قيمتها فى الستة الأشهر الأولى من 2018 والبالغة 4.4 مليون ريال.
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