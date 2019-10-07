شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة سيدات أعمال الغرفة التجارية السعودية تستقبل وفدا من نظيرتها المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اليوم، وفدًا من سيدات أعمال الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بحضور ممثلات عن الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

ويأتي الاجتماع تفعيلًا لمذكرة التفاهم المشتركة التي تمت في ملتقى مصر الرابع للاستثمار، لمناقشة "قوانين الاستثمار الأجنبي والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وأوضحت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة مكة المكرمة رئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة التابع لمجلس الغرف السعودية الدكتورة أحلام خوندنة أهمية فتح مزيد من الفرص الاستثمارية لسيدات الأعمال في الجانبين، لاسيما أن المناخ الاستثماري في المملكة يعزز استقطاب المستثمرين وفق اشتراطات جاذبة وآمنة.

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من جهتها قدمت رئيسة وفد سيدات الأعمال المصري ريم صيام، عرضاً تعريفياً بمبادرة المجلس ودوره في دعم وجود المرأة المصرية في المجال التجاري والاقتصادي، مشيرة إلى إن اللقاء يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين سيدات أعمال غرفة مكة المكرمة ومثيلاتهن بالغرفة التجارية بالإسكندرية، موضحة أن وفد سيدات الأعمال من مختلف الغرف التجارية في جمهورية مصر العربية يحرص على تفعيل الشراكة، وبحث الفرص التي يمكن استغلالها بما يعود بالنفع على الأطراف كافة.

وأكدت رئيسة الوفد المصري أهمية تعزيز التعاون بين مجالس ولجان سيدات الأعمال محليا ودوليا، منوهة بعمق العلاقات وتجذرها بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على الأصعدة كافة قيادة وشعباً، داعية لضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى البلدين، خاصة على المستوى الاقتصادي لسيدات الأعمال والاستفادة من الخبرات المتاحة والتجارب الناجحة للبلدين.

يذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين لجنتي سيدات الأعمال بغرفة مكة المكرمة والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إبريل الماضي بناء على الرغبة المشتركة بين الطرفين في إقامة علاقات عمل بينهما وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري وحرصا على استمرار ونمو تلك العلاقات، وتأكيدا للروابط بين سيدات الأعمال وبين المنظمات والشركات التجارية، وإيمانا بما يعود من ثمار للطرفين، وتحقيقا لأهدافهما المشتركة في تطوير وتوسيع مجالات التعاون المشترك وتبادل المعلومات الفنية والتقنية للكيانات الاقتصادية في البلدين.