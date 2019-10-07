شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.14% خاسرة 14.81 نقطة، لتغلق عند مستوى 10299.03 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 56.6 مليون سهم بقيمة 150.4 مليون ريال قطرى عبر 5393 صفقة، وارتفع 12 سهما، وانخفض 27 سهما، واستقرت 7 أسهم. وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.94%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.5%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.15%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.32%.

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