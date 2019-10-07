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شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزني تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يرتفع سهم والت ديزني - WALT DISNEY COMPANY- (DIS) بتداولاته اليومية ، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ولكن يأتي هذا الارتفاع بشكل حذر نظراً لسيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على تداولات السهم السابقة بالمدى القصير ، وتداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 126.26 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 130.85 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه
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