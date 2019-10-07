شكرا لقرائتكم خبر عن كاتر بيللر يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC- (CAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر بتداولاته السابقة بالمدى القصير ، وليحاول بالوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 120.40 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري والقياسي 112.11 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح انخفاضه