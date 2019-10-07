شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بايدو - BAIDU- (BIDU) بتداولاته اليومية، وذلك بعدما تلقى ضغطاً سلبياً عقب ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، يأتي ذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ومصحوباً بانخفاض ملحوظ بأحجام التداول .

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 93.42 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 113.76 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط