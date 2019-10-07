- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بايدو - BAIDU- (BIDU) بتداولاته اليومية، وذلك بعدما تلقى ضغطاً سلبياً عقب ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، يأتي ذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ومصحوباً بانخفاض ملحوظ بأحجام التداول .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 93.42 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 113.76 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط
كانت هذه تفاصيل خبر بايدو يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 07-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.