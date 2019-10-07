أميركان اكسبريس يرتفع بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط – تحليل – 07-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أميركان اكسبريس - AMERICAN EXPRESS CO-(AXP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي ارتفاع السهم كمحاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 109.40 ، طيلة استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 114.30 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح انخفاضه

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