شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل – 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بوينج BOEING CO (BA) لجلستين متتاليتين، ويبدو أنه في طريقه لتحقيق الارتفاع الثالث له على التوالي، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم المهم 365.20، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مما يشير لتشكل دايفرجنس إيجابي، في ظل تأثر السهم بخروجه في وقت سابق من نطاق قناة سعريه هابطة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم بتداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 402.49 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 365.20 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد