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شكرا لقرائتكم خبر عن الانماء يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة الإنماء العقارية (ERESCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 49.80 ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.26% بما يعادل 0.60 ريال ، ويأتي ارتفاع السهم مصحوباً بزيادة ملحوظة بأحجام التداول ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 49.80 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 52.36 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 46.60 ومستوى المقاومة 52.36 .
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