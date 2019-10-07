شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط ، في الوقت الذي يحاول فيه أيضاً تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.35% بما يعادل 0.40 نقطة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني أعلاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 32.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 28.80 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.80 ومستوى المقاومة 31.00 .

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