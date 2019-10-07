مدار يجني أرباحه – تحليل صباحي – 07-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار (MADAR) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 148.00 ، ارتد السهم منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.71% بما يعادل -1.00 نقطة .
لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 150.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 180.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 130.00 ومستوى المقاومة 150.00 .
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