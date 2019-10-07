شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك الخليج (GBK) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 278.09 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 246.00 إلى 330.00) ، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ساعده على هذا الارتفاع ، ليحقق السهم أرباحا بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 2.00 نقطة ، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم تصريف تشبعه البيعي بها ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 278.09 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 263.98 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 273.00 ومستوى المقاومة 284.00 .