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شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي - 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم مصرف الإنماء (1150) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 22.14 ، ارتد منه السهم انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.09% بما يعادل -0.02 ريال ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 22.51 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 18.96 إلى 28.25) ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 20.95 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 22.51 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.24 ومستوى المقاومة 22.51 .
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