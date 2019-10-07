فيتش تخفض تصنيف أرامكو بعد هجوم منشأتي النفط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف أرامكو السعودية درجة واحدة إلى ‭"A"‬، بعد أيام من خفض تصنيفها للمملكة. وأبقت فيتش على نظرتها المستقبلية مستقرة. يأتي خفض التصنيف بعد هجمات الشهر الماضي على منشأتي إنتاج تابعتين لشركة النفط الوطنية العملاقة.

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