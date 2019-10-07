لقاء يبحث رفع الحركة الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والولايات المتحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

ركز لقاء مجلس سياسة الشرق الأوسط «MEPC» في غرفة جدة أمس، على رفع مستوى العمل المشترك لدفع الحركة الاقتصادية والاستثمارية، والعمل على زيادة التبادل التجاري بين المملكة ومختلف الدول بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص. وتطلع وفد المجلس لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التطور وتنمية العلاقة بين أصحاب الأعمال في البلدين.

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وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة خلف العتيبي إلى أن مجلس سياسة الشرق الأوسط يركز على المصالح الوطنية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في عدد من البرامج والأنشطة، وإقامة المؤتمرات لتطوير القطاعات المختلفة، كما يرتبط بعلاقات متينة مع المملكة، في ظل الزيارات العديدة التي أجراها وإبرام اتفاقيات التعاون مع مؤسسات مختلفة في نطاق الأنشطة والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والتدريبية.

واستعرض رئيس مجلس إدارة سياسة الشرق الأوسط السفير ريتشارد شيمر الأهداف والرسالة التي يسعى المجلس لتنفيذها، مرحبا بتقبل وجهات النظر، والآراء فيما يخدم الواقع الاقتصادي والتعاون التجاري المشترك، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الشرق الأوسط حاليا، والمساعدة في صناعة القرار على الطريقة الأمثل لمعالجة هذه التحديات.

مجلس سياسة الشرق الأوسط