تداول أسهم الشركات الأجنبية بالريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس عن السماح بإدراج الشركات الأجنبية بعد صدور موافقة هيئة السوق المالية على قواعد الإدراج المعدلة والتي تشتمل على الأحكام الخاصة بإدراج الشركات الأجنبية.

وأوضحت تداول في بيان أن الشركات الأجنبية المدرجة في السوق المالية السعودية ستخضع لنفس شروط الإدراج والإفصاح والحوكمة التي تخضع لها الشركات السعودية المدرجة، وسيتم تداول أسهمها بالريال في السوق.

وأكد المدير التنفيذي لتداول، المهندس خالد الحصان، على أهمية هذا الخطوة للسوق وقال «يعكس إدراج الشركات الأجنبية في السوق المالية السعودية أهمية تحقيق التكامل بين الأسواق في المنطقة والتي من شأنها تسهيل وصول المصدرين إلى مصادر تمويل جديدة وتمكين المستثمرين من تنويع أدواتهم الاستثمارية».

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وعملت تداول مع هيئة السوق المالية على تطوير أحكام ومتطلبات إدراج الشركات الأجنبية وعقد اتفاقيات ثنائية مع أسواق المنطقة للربط بين السوق السعودية والأسواق الأخرى.

كما وقعت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، شركة مملوكة بالكامل لتداول، اتفاقيتي تعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة البحرين للمقاصة لتعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بإدراج الشركات الأجنبية.

وكان مجلس هيئة السوق المالية اعتمد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة (قواعد الطرح)، التي سيتم العمل بها ابتداء من تاريخ نشرها باستثناء أحكام الفقرتين (1) و(3) من المادة التسعين من قواعد الطرح، التي سيتم العمل بهما بدءا من 01 /‏ 01 /‏ 2020.

وأوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن اعتماد الهيئة تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة يهدف إلى تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز استقرارها ودعمها للاقتصاد الوطني.

من بين تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية