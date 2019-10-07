شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتحول للمنطقة الخضراء بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للمنطقة الخضراء بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ليرتفع بنسبة 0.78% رابحا 21.65 نقطة ليغلق عند مستوى 2803.08 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 120.4 مليون سهم محققة ما قيمته 127 مليون درهم من خلال تنفيذ 2167 صفقة ل31 سهما، وارتفع 18 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.92%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.43%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.09%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك المشرق بنسبة 13.64%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.94%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 6.32%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.28%.