شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم 19 جنيها من المزرعة.. وكرتونة البيض 32 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين7-10-2019 استقرارا فى أسعار الدواجن فى القاهرة الكبرى وضواحيها، وذلك وفق الأسعار المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن اليوم 19 -20 جنيها من المزرعة، مشيرا إلى أن السعر للمستهلك يتراوح بين 23 – 24 جنيها للكيلو، مضيفا أن أسعار الدواجن البلدى 29 جنيها من المزرعة ويتراوح السعر للمستهلك بين 33 – 34 جنيها للكيلو.

وأشار السيد فى تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار البيض 32 جنيها من المزرعة فى حين تصل سعر الكرتونة للمستهلك بين 35 -36 جنيها للكرتونة، مضيفا أن سعر الكتكوت يتراوح بين 6.5-7.5 جنيه فى المزرعة.

جدير بالذكر أن مصر تنتج سنويا أكثر من مليار دجاجة داخل المزارع الرسمية أو غير الرسمية، إضافة إلى إنتاج أكثر من 13 مليار بيضة سنويا.