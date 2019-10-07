النفط يصعد دولارا مع قُرب محادثات التجارة وتنامي تحديات المعروض

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفعت أسعار النفط نحو دولارا اليوم الاثنين، مدعومة بآمال إحراز تقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية وتحديات في المعروض يواجهها كبار المصدرين.

وبحلول الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 1.01 دولار بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 59.38 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 99 سنتا أو 1.9 بالمئة مسجلا 53.80 دولار.

كانت العقود الآجلة للخامين ختمت الأسبوع الماضي منخفضة أكثر من خمسة بالمئة بعد بيانات صناعية ضعيفة من الولايات المتحدة والصين، مع تقوض توقعات الاقتصاد العالمي في ظل النزاع التجاري الدائر بين أكبر اقتصادين في العالم.

يلتقي المسؤولون الأمريكيون والصينيون في واشنطن يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر تشرين الأول في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق، وهو ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لدى إدارته "فرصة طيبة جدا" لتحقيقه.

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وعلى صعيد المعروض، يشهد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول، احتجاجات دامية مناوئة للحكومة.

وقال أيهم كامل، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا، إن صادرات نفط العراق البالغة 3.43 مليون برميل يوميا من موانئ البصرة قد تتعطل إذا استمر عدم الاستقرار لأسابيع.

وقال في مذكرة "أي تعطل لإنتاج النفط سيحدث في وقت فقدت فيه السعودية جزءا كبيرا من فائض طاقة منظومتها."