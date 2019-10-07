شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد: شركات التجزئة البريطانية تسجل أسوأ أداء لشهر سبتمبر منذ بدء تسجيل البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الاثنين أن شركات التجزئة البريطانية سجلت أسوأ مبيعات لشهر سبتمبر منذ بدء تسجيل البيانات في منتصف التسعينات هذا العام مما يعزز دلائل على بدء تأثر الاقتصاد الاستهلاكي سلبا قبيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال كونسورتيوم التجزئة البريطاني إن قيمة مبيعات التجزئة انخفضت 1.3% في عام حتى سبتمبر، كما تراجع متوسط النمو على مدى الاثني عشر شهرا الماضية إلى 0.2% وهو الأقل في السجلات.