شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، لتواصل التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ، بفضل آمال احتمالات استمرار البنك الفيدرالي الاتحادي فى خفض معدلات الفائدة الأمريكية لمواجهة مخاطر التباطؤ الاقتصادي ،وآمال أخري حيال إمكانية إحراز الولايات المتحدة والصين تقدما فى محادثات التجارة المقرر عقدها هذا الأسبوع فى واشنطن.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر ستوكس أوروبا حوالي 4% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية خلال عام ، بفعل مخاوف اندلاع حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل التعافي للجلسة الثالثة على التوالي ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع الرعاية الصحية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 0.7% ،بفضل موجة انتعاش تسيطر على معظم أسهم القطاع.

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تشير معظم التوقعات فى أسواق المال العالمية إلى استمرار البنك الفيدرالي الاتحادي فى خفض معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ،خاصة مع توالي البيانات الضعيفة التي تؤكد على اقتراب أكبر اقتصاد فى العالم من حافة الركود.

من المقرر أن يلتقي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هو" مع الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوشين" يومي الخميس والجمعة المقبلين فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

فى أحدث الجولات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وسط آمال أن تسفر تلك الجولة عن تقدم ملحوظ ينهي الحرب التجارية الشراسة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.35% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.25% ، فى ألمانيا زاد مؤشر داكس بحوالي 0.5 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.3%.