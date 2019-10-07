شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوع والأنظار على خطاب "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى خلال الخمسة أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوع ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى توقف هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،يأتي هذا قبيل خطاب يلقيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" قد يحمل أدلة جديدة حول احتمالات خفض الفائدة الأمريكية مجددا خلال هذا العام.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.7% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,501.22$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,511.59$،وسجلت أعلى مستوي 1,512.00$ ، وأدنى مستوي 1,500.43$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الجمعة مستقرا دون أي تغيير يذكر ،وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,519.46$ للأونصة ضمن موجة صعود استمرت على مدار ثلاثة أيام.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل تراجع الدولار الأمريكي ، ونشاط نسبي لمستويات الطلب على المعدن كملاذ آمن.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، عاكسا توقف هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بحلول الساعة 17:00 جرينتش خطابا بمناسبة العرض الافتتاحي لفيلم "Marriner Eccles" الأب الروحي للمركزي الأمريكي الحديث فى مدينة "سولت ليك" ،وقد يتضمن الخطاب أدلة جديدة حول مستقبل معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ليستمر الإجمالي عند 923.76 طن متري.