شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يواصل التراجع ليتداول دون 8,000$ قرب أدنى مستوى فى 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الخامس على التوالي ، لتتداول دون مستويات 8,000$ ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفعل الأجواء السلبية التي لا تزال تسيطر على أكبر عملة رقمية فى العالم ،تعكسها ضعف مستويات الطلب الاستثماري ،وتراجع نسبة الهيمنة على تعاملات سوق التشفير لأدنى مستوى فى شهرين.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 100$ بما يعادل نسبة 1.3% إلى 7,763$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,863$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 7,949$.

على صعيد تعاملات يوم الأحد ،فقدت العملة الرائدة "البتكوين" نسبة 3.5% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، متخلية عن مستويات 8,000$ لكل وحدة بتكوين.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار البتكوين نسبة 2.5% ، فى رابع خسارة أسبوعية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية خلال هذا العام ، بعد الاستقبال الفاتر لمنصة العقود الآجلة للبتكوين "Bakkt ".

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين نحو 2 مليار$ إلى إجمالي 213 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ أيار/مايو الماضي ،مع استمرار هبوط البتكوين.

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لا تزال الأجواء السلبية تسيطر على أكبر عملة رقمية فى العالم ،تعكسها ضعف مستويات الطلب الاستثماري ،وتراجع نسبة الهيمنة على تعاملات سوق التشفير لأدنى مستوى فى شهرين.

تراجعت نسبة هيمنة البتكوين على تعاملات سوق التشفير يوم الاثنين إلى حدود 66.5% ، والتي تعد أدنى مستوى منذ أوائل آب/أغسطس الماضي ، مع زيادة تحول تركيز المستثمرين إلى عملات كبرى أخرى مثل الايثريوم والربيل.

لم يحظي إطلاق منصة Bakkt بالاهتمام الذي كان من المتوقع ، الأمر الذي كان أحد أسباب الانخفاض الأخير فى أسعار البتكوين ،وبالرغم من ذلك فإن المتداولين المؤسسيين لا يزالون متمسكون بآمال التحسن وتحرك السوق إيجابيا.

ذكرت شركة إنتركونتيننتال اكسشنيج مالكة بورصة Bakkt أن المنصة أكملت أول صفقة تجارية تم تنفيذها بين Galaxy Digital و XBTO فى الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري ،تمكن المنصة من استيعاب الصفقات الكبيرة.

يعتقد المؤسس المشارك فى فندسترات ومحلل وول ستريت المؤيد لصناعة التشفير "توم لي" أن البتكوين يتحرك بشكل إيجابي عندما ترتفع مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

وأشار بالرغم من أن البتكوين قد يكون بمثابة تحوط كبير ضد الاضطرابات العالمية فى بعض الحالات، فقد كان أداءه سلبيا إلى حد كبير عند انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بالفترة الأخيرة ،وسيكون من المثير للاهتمام أن نري كيف يتحرك البتكوين فى الأسابيع القليلة المقبلة.