شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوع ، مع انحسار مخاوف تعمق الفجوة بين مسار السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة ، فى ظل الاحتمالات القوية لاستمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي فى خفض معدلات الفائدة لمواجهة مخاطر التباطؤ الاقتصادي فى البلاد.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.0990$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0978 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0971$.

حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.0999$.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفاعا بنحو 0.4% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ،ركود قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي خلال أيلول/سبتمبر ،للشهر الثاني على التوالي ،بأبطأ وتيرة فى نحو عقد من الزمان ،بالإضافة إلى نمو قطاع الخدمات الأمريكي خلال نفس الشهر بأقل وتيرة فى ثلاث سنوات ،وأضاف الاقتصاد الأكبر فى العالم وظائف أقل من التوقعات خلال أيلول/سبتمبر ،فى أحدث البيانات التي تؤكد على اقتراب الاقتصاد الأمريكي من حافة الركود.

عززت تلك البيانات من احتمالات استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي فى خفض معدلات الفائدة لمواجهة مخاطر التباطؤ الاقتصادي فى البلاد.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات الثقة بالاقتصاد الأوروبي خلال الشهر الجاري ، يصدر بحلول الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر سينتكس لثقة المستثمر المتوقع سالب 12.9 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر من سالب 11.1 نقطة فى أيلول/سبتمبر.