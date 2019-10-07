شكرا لقرائتكم خبر عن FBS تحقق الحلم لرابح في مسابقة «Dreams Come True» والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم "FBS تحقق أحلامك" هو شعار العرض الذي تقيمه FBS شهريا. ورابحنا لشهر أغسطس هو مثال رائع عما يمكن أن يحدثه شخصٌ واحد من أثر إيجابي على محيطه بالكامل. ليس عليك سوى أن تتمنى… لكن لتكن أمنيتك ذات معنى! هذا بالضبط ما فعله السيد دادانغ سوهايدي من إندونيسيا، وبالطبع لم نتوانى عن تحقيق حلمه.

يعمل السيد سوهايدي في ورشات البناء، ويتداول الفوركس كمصدر دخلٍ إضافي. يعيش مع زوجته وابنته في مدينة سيليغون. كما أنه ملتزم بتعاليم وشعائر دينه الإسلامي، ويؤم المسجد للصلاة بانتظام.

يعتبر المسجد وجهة المصلين في المنطقة، لكن هناك أمرا واحدا يصعّب على المتعبدين أداء فرائضهم.

"تمنيت الحصول على مكيف هواء ليتم تركيبه في المسجد لأن الجو حار جدا هناك"؛ قال السيد سوهايدي لممثل FBS عندما سأله عن السبب وراء طلب هذه الهدية.

هذا الحلم يتماشى تماما مع أحكام العرض الذي تقيمه الشركة والتي تقضي بطلب تحقيق حلم ذو معنى ومن شأنه أن يحدث أثرا إيجابيا كبيرا.

إن حلم السيد دادانغ يعتبر مثالا رائعا لكونه يحمل أبعادا روحية وإنسانية تتخطى حدود المال. مع مكيف الهواء الجديد، أصبح بمقدور المصلين أداء فرائضهم في المسجد بصورة أكثر يسرا. لا شك أنه حلم يحمل بعدا ساميا لكونه يركز على الجانب الروحي الذي يعتبر الأساس في إحداث التغيير المنتظر في بناء المجتمع.

على امتداد تاريخ مسابقة «Dreams Come True»، سَرّنا تحقيق العديد من الأحلام المميزة. قدمت الشركة معدات وتسهيلات لتطوير الأعمال، معدات وتجهيزات مدرسية، طرف اصطناعي، رحلة للاحتفال بالذكرى السنوية للزفاف، إضافة لبقرة! كل هذه الأحلام تملك قاسما مشتركا فيما بينها:

ليس الأمر منوطا بالهدية بحد ذاتها، بل بالفكرة السامية وراءها.

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ومن نفس المنظور، فإن الفكرة وراء حلم رابحنا لشهر أغسطس تعتبر روحانية وسامية. هل هناك أجمل من توفير جو أفضل ليتمكن المصلون من أداء شعائرهم! سبب موجبٌ لاختيار رابحنا دون أدنى شك!

إن مسابقة «Dreams Come True» من FBS هي عرضٌ شهري تقيمه الشركة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. المشاركة متاحة للجميع (حتى لو لم تكن عميلا لدى الشركة). ليس عليك سوى مشاركة البوست الخاص بالعرض وكتابة حلمك ضمن التعليقات.

تعكس المسابقة فلسفة الشركة: كل شيء يبدأ من حلم! عندما تضع هدفا نصب عينيك وتبذل جهدك لبلوغه، سيتحقق بطريقة ما، دون شك! هكذا تتحقق الأحلام.

FBS - وسيط دولي يملك أكثر من ١٠٠٠٠٠٠٠ عميل في أكثر من ١٩٠ بلدا حول العالم. تشتهر الشركة بعروضها ومسابقاتها الدورية المتنوعة والمميزة والتي تحظى باعتراف وتقدير روّاد التداول حول العالم. إضافة لذلك، تقدم الشركة مجموعة من الخدمات النوعية التي من شأنها جعل تداولاتك أكثر سهولة وربحا، ونذكر من بينها الحسابات الإسلامية «سواب فري» ومخدّم «VPS» والعمولة المرتجعة حتى ٧$/لوت، وغيرها الكثير.