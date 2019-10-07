شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا عليك الحصول على أحدث إصدار من «FBS CopyTrade»? والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت شركة FBS إصدارا جديدا من تطبيق «FBS CopyTrade»، ومما لا شك فيه أنه سينال إعجابك إذا كنت من محبي التداول الاجتماعي، وباحثا عن فرص لنسخ التداولات بصورة أكثر أمانا. يتضمن التحديث الجديد إضافة أوامر إيقاف الخسارة وأخذ الربح والتي تعتبر من أهم أدوات إدارة المخاطر. أخبار رائعة، والسبب يعود إلى:

خطوتان نحو مخاطر أقل

إن «FBS CopyTrade» هو تطبيق تداول اجتماعي يتمكن عبره المستثمر من نسخ صفقات المتداولين المحترفين.

من جهة، فهو يوفر لك فرصا لتحقيق أرباح أكبر بمجرد نسخك لصفقات الخبراء في المجال.

ومن جهة أخرى، فهو ينطوي بطبيعة الحال على درجة معينة من المخاطرة. يسمح لك الإصدار الجديد من التطبيق بإعداد أوامر إيقاف الخسارة وأخذ الربح لضمان حماية أكبر لاستثماراتك من خلال:

1. التحكم وسهولة إدارة الأرباح الناتجة عن استثماراتك.

تعتبر أوامر إيقاف الخسارة «SL» وأخذ الربح «TP» من أكثر أدوات التحكم بالربح/الخسارة فعالية. تتيح لك ميزة إيقاف الخسارة إمكانية تجنب خسارة مبلغ من المال يفوق قدرتك على التحمل، وبما يتماشى مع استراتيجيتك في التداول. أما خيار أخذ الربح، فهو يعني إغلاق التطبيق لصفقتك تلقائيا بمجرد بلوغ أرباحك مستوى محددا مسبقا، أي تحصيل أرباحك في الوقت المناسب تفاديا لخسارتها لاحقا.

من ناحية الشكل، يبدو هذان الخياران في التطبيق كمحوّلين صغيرين. ليس عليك سوى اتخاذ القرار الخاص باستخدامهما.

2. يمكن تطبيقهما على الصفقات الجديدة أو القائمة حاليا.

تعتبر هذه الميزة ثورة على الإمكانيات على اعتبار أنها تتيح لك ضبط أوامر أخذ الربح وإيقاف الخسارة في أي وقت تجد ذلك ضروريا. بمعنى آخر، تمنحك هذه الميزة قدرة استثنائية على التحكم بصفقاتك في الوقت المناسب إذا تطلبت السوق أي نوع من التدخل. يعرض التطبيق سجلا كاملا لإجراءاتك لتتمكن من متابعة الأمور واتخاذ قرارات تداولٍ أكثر حكمة وذكاء. يمكنك اعتبار أوامر إيقاف الخسارة وأخذ الربح بمثابة أكياس الهواء في السيارة، أي أنها تمنحك تجربة تداولٍ أكثر حصانةً ضد المخاطر.

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الأتمتة الكاملة لحماية استثماراتك

لمزيد من الحماية، يرسل لك التطبيق إشعارات في كل مرة يتم فيها تفعيل أوامر إيقاف الخسارة وأخذ الربح، حيث يتم إغلاق الصفقة تلقائيا. يمكن القول أن تطبيق «FBS CopyTrade» يزيح عن كاهلك أعباء تتبع صفقاتك يدويا، أي أنه يعفيك من التحقق من التطبيق بين الفينة والأخرى والقلق من احتمال التعرض لخسارة أكبر أو تفويت فرص أهمّ.

لتفعيل واستخدام المزايا الجديدة، يجب على مستخدمي «FBS CopyTrade» القيام بتحديث التطبيق. التطبيق مجاني ولا يحتوي أية رسوم أو مدفوعات لاحقة أو خفية. العمولة الوحيدة التي تدفعها هي العمولة الثابتة للمتداول بنسبة ٥% لقاء نسخ صفقاته. يضمن لك التحديث الجديد إدارة أفضل للمخاطر ومتابعة تلقائية للسوق.

إن FBS هي وسيط دولي يملك أكثر من ١٣ مليون متداول في أكثر من ١٩٠ بلدا حول العالم. تتيح الشركة لعملائها عددا من تطبيقات وأدوات التداول الذكي على الهواتف المحمولة لتتمكن من التداول على الماشي وكسب المال في سوق الفوركس مهما كانت درجة خبرتك.

إضافة لما سبق، تقدم الشركة طيفا واسعا من الخدمات النوعية التي تحظى بتقدير وتكريم أخصائيي المجال حول العالم، ونذكر منها خدمة الحسابات الإسلامية «سواب فري»، ومخدّم «VPS»، والعمولة المرتجعة حتى ٧$/لوت، وغيرها الكثير.