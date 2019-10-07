شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى له منذ 19 من أيلول/سبتمبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الياباني و ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 106.87 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.97، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.57، بينما حقق الأعلى له عند 107.05، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 106.94.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 91.7 مقابل 93.7 في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 91.8، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آب عن كون حكومته مستعدة لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة دون تردد من أجل الحفاظ على تعافي النمو الاقتصادي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وفي نفس السياق، نوه وزير المالية الياباني تارو آسو أيضا الجمعة الماضي أنه لا توجد حاجة عاجلة تستدعي تعزيز التيسير النقدي من قبل بنك اليابان، وجاءت تلك التصريحات في أعقاب تفعيل الحكومة اليابانية لقرارها بزيادة ضريبة المبيعات إلى 10% من 8% مع مطلع هذا الشهر، وذلك وسط القلق من تداعيات القرار على مستقبل تعافي الاقتصاد والذي لا يزال يعاني من استقرار نمو الأجور ووهن نمو الإنفاق الاستهلاكي.

Advertisements

بخلاف ذلك، فقد أفاد وزير الخارجية الياباني تارو كونو أيضا في نهاية الأسبوع الماضي بأن طوكيو وواشنطون يعتزمان تفعيل الاتفاق التجاري الذي توصلتا إليه مؤخراً في الأمم المتحدة اعتباراً من مطلع العام المقبل 2020، موضحاً أن الولايات المتحدة ترغب في أن يدخل الاتفاق التجاري حيز التنفيذ مع مطلع كانون الثاني/يناير المقبل وأن اليابان ليس لديها اعتراض على ذلك الموعد.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين لإلقاء محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لملاحظات موجزة في العرض الأول لفيلم في سولت ليك سيتي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقائه غداً الثلاثاء لخطاب تحت عنوان "نظرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي" في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في دنفر، ومشاركته بعد غداً الأربعاء في حلقة نقاش الاحتياطي يستمع التي يستضيفها الفيدرالي في كانساس سيتي.

ويأتي ذلك قبل الكشف بعد غداً الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 17-18 من أيلول/سبتمبر والذي تم الإقرار من خلاله بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية للمرة الثانية على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.75% و2.00%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الكشف آنذاك عن توقعات اللجنة حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول نوه في نهاية الأسبوع الماضي خلال إلقائه الملاحظات الافتتاحية في حدث الفيدرالي يستمع والذي استضافه بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطون، لكون الاقتصاد الأمريكي جيد حتى الآن وأن مهمة الاحتياطي الفيدرالي هي الحفاظ على الاقتصاد قوياً لأطول فترة ممكنة، موضحاً أن الضغوط التضخمية تقترب من الهدف عند اثنان بالمائة.

كما أعرب باول الجمعة الماضية عن كون الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات طويلة المدى مع تطرقه لكون معدلات الفائدة المنخفضة تجعل من الصعب خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية في حالة الركود الاقتصادي، مضيفاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبحث حالياً مدى كفاءة أدوات السياسة النقدية المتاحة في الوقت الراهن، وموضحاً أنه يتبقى خلال العام الجاري اجتماعين للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وأنه سيتم خلالهم مناقشة وضع الاقتصاد.