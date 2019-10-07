شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الربيل للجلسة الرابعة على التوالي بقرابة 4% للأعلى لها في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الربيل بقرابة الأربعة بالمائة أو بقرابة 0.1$ اليوم الاثنين لنشهد الأعلى له لها منذ 24 من أيلول/سبتمبر، حينما اختبرت الأدنى لها منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2018، مستكملة بذلك مسيرات الأسبوع الماضي في تحقيق المكاسب لتعكس توالي ارتدادها من الأدنى لها في عشرة أشهر ضمن عمليات تصحيحية محدودة مدعومة باستحواذ ربيل في مطلع الأسبوع السابق على بورصة أيسلندية لتداول العملات الرقمية شركة ألجريم.

وفي تمام الساعة 05:40 بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية المشفرة "إكس-إر-بي" 3.77% إلى مستويات 0.26434$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.25574$ بعد أن حققت أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 0.27140$، بينما حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.25341$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل ثالث أكبر العملة الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد كل من البتكوين والايثريوم نحو 11.41$ مليار.

هذا وقد حققت الربيل الأسبوع الماضي مكاسب بنحو 6%، بينما تعكس حالياً مكاسب شهرية بأكثر من 3% مدعومة بالإعلان مؤخراً عن الاستحواذ على شركة ألجريم والتي تعد بورصة أيسلندية لتداول العملات الرقمية، وأن فريق ألجريم سيضيف ستة مهندسين إلى صفوف ربيل، الأمر الذي أتاح المجال بشكل أو بأخر لدخولها في عمليات تصحيحية محدودة للخسائر الموسعة التي تكبدتها خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن نائب رئيس المنتجات في ربيل أمير سارهاني قد أفاد بأن الاستحواذ سيساهم في التركيز على التكامل في عمليات بورصات تبادل التشفير، موضحاً أن الفريق الذي ينضم إلى ربيل سيعمل على توسيع ممرات الدفع عبر الحدود في ربيل والمساهمة في التطوير المستمر لمنتجات السيولة عند الطلب للشركة، مضيفاً أن الأمر "يتعلق بالخبرة" وأن "هذا الفريق يسير غلى قدم وساق بدلاً من بناء فريق عليه اكتساب هذه المعرفة".

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ونود الإشارة لكون ربيل فقدت نحو نصف قيمتها السوقية مؤخراً وتحديداً بعد أن حققت الأعلى منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عند 0.5050$ في 22 من حزيران/يونيو، وذلك بعد أن عكست الشهر الماضي رابع خسائر شهرية لها على التوالي وأطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 2018 ومطلع العام الجاري.

ويذكر أن ارتداد الربيل من الأعلى لها في قرابة عام في منتصف هذا العام قد محي مكاسب مطلع العام الجاري قبل أن نشهد مع أواخر الشهر الماضي أطول مسيرات خسائر يومية لها منذ مطلع أيار/مايو 2018 واختبارها للأدنى لها منذ أواخر 2018 في ظلال موجة البيع التي تلحق بالأصول الرقمية المشفرة خلال الآونة الأخيرة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا مؤخراً بعض التقرير التي تطرقت لكون نظام التحويل الدولي سويفت اختبر تقنية ربيل للدفعات الفورية ووجدها مرضية فيما يتعلق بالسرعة وبتكلفة منخفضة لإتمام التحويلات النقدية، إلا أنه قال لتقنية ربيل "لا" في الوقت الراهن مشيراً لكون التقنية ليست جاهزة للاستخدام على نطاق واسع.

ويذكر أن ربيل تعاونت مع العديد من الشركاء وقد اشتركت مصارف كبرى عدة في ربيل-نت، مع العلم أنها غيرت مؤخراً علامتها التجارية إلى إكس-ربيل كتوفير للسيولة عند الطلب، وقد حصلت ربيل على موني-جرام وأجرت محادثات مع ويسترن يونيون، بينما لا يزال سويفت منافسها الأكبر.