شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الاثنين مع تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج في أعقاب تصاعد حدة الاضرابات في مدينة هونج كونج، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، ولا يزال يتغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بسبب عطلات رسمية هناك.

هذا وتتطلع الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع لجولة جديدة من المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في واشنطون ضمن الجهود الرامية لحلحلة الخلافات التجارية القائمة بين الطرفين وذلك قبل التصعيد المرتقب للحرب التجارية بينهم بحلول منتصف هذا الشهر، حيث من المقرر أن تفعل الإدارة الأمريكية رفع تعريفاتها الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250$ مليار إلى 30% من 25% في 15 من الشهر الجاري.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.19% ليخسر 2.92 نقطة ويصل إلى المستوى 1,569.98، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.30% ليخسر هو الأخر 63.57 نقطة ويصل إلى المستوى 21,346.63.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 1.11% ليخسر 289.28 نقطة ويصل إلى المستوى 25,821.03، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.08% ليربح 1.66 نقطة ويصل إلى المستوى 2,022.35.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.47% ليربح 51.12 نقطة ويصل إلى المستوى 10,943.94، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.54% ليربح هو الأخر 35.12 نقطة ويصل إلى المستوى 6,552.20.