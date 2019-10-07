شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأدنى لها في شهرين متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار لأول مرة في خمسة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ السابع من آب/أغسطس الماضي متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة في العالم ومع تسعير الأسواق لانطلاق جولة جديدة رفيعة المستوى من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي تمام الساعة 04:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.08% لتتداول عند مستويات 52.73$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.69$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 52.81$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.33% لتتداول عند 58.21$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.02$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي عند 58.37$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 98.83 مقارنة بالافتتاحية عند 98.82، مع العلم، أن المؤشر اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 98.81.

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هذا وقد تابعنا الجمعة الماضية أظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصة إلى إجمالي 710 منصة خلال الأسبوع المنقضي مع نهاية الشهر السابق، لتعكس بذلك سابع تراجع أسبوعي لها على التوالي، وبلغ تراجع المنصات خلال الشهر الماضي 32 منصة وخلال الربع الفصلي السابق 83 منصة موضحة أكبر تراجع ربع فصلي منذ الربع الأول من عام 2016.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا الجمعة الماضية أشادت وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بالتعاون المثمر بين بلاده والمملكة العربية السعودية خلال اجتماعه مع نظيره وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على هامش انعقاد منتدى أسبوع الطاقة في روسيا، موضحاً أن التعاون بين روسيا والمملكة السعودية يساهم في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية ويحقق مصالح البلدين.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع لجولة جديدة من المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين أمريكا والصين في واشنطون ضمن الجهود الرامية لحلحلة الخلافات التجارية القائمة بين الطرفين وذلك قبل التصعيد المرتقب للحرب التجارية بينهم بحلول منتصف هذا الشهر، حيث من المقرر تفعيل رفع الإدارة الأمريكية للتعريفات الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250$ مليار إلى 30% من 25% في 15 من هذا الشهر.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح الجمعة الماضية أنه يعتقد بوجود فرصة جيدة للتوصل لاتفاق تجاري مع الصين، مع أعربه بأنه عندما يقوم بالتحدث والمناقشة مع قادة الدول الأخرى، فهو يقوم بالشكل والطريقة المناسبة، ووسط تطرقه لكونه لديه مخاوف من كون بعض أعضاء الحزب الديمقراطي المعارض لحزبه الجمهوري الحاكم، قد يعرقلوا الجهود التي تبذل في الوقت الراهن من أجل التوصل لاتفاق مع الصين.