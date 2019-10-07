شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يرتفع بتأثير دعمه الحالي - تحليل صباحي - 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك نتيجة ثبات مستوى الدعم 6081.83 ، هذا المستوى الذي كنا قد أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة ، ليحقق المؤشر أرباحاً بلغت نسبتها 0.76% بما يعادل 46.28 نقطة ، ليحاول المؤشر بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر . Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 6081.83 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 6274.04 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6081.83 ومستوى المقاومة 6274.04 .

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