شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 7919.16 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 6990.39 إلى 9403.05) ، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ساعده على تعويض بعضاً من خسائره السابقة ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.53% بما يعادل 41.62 نقطة ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، خاصة في حالة كسره للدعم 7919.16 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 7515.78 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7800.00 ومستوى المقاومة 8050.00 .

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