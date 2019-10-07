شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 5035 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي، مقتربا بذلك من مستوى مقاومته الحالي عند 5070 نقطة، حيث يقابل الحد العلوي من القناة الهابطة متوسطة الأجل، وهو ما يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 4960 نقطة مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5110 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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