شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يشهد تحسن في الأداء -تحليل صباحي- 07-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر تحسن في الأداء خلال أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 2781 نقطة مرتفعا، ومصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر الوصول لمستوى المقاومة 2850 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 2720 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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