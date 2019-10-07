الاقتصاد

أمير الرياض يطلع على استعدادات منتدى الرياض الاقتصادي

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع أمير الرياض يطلع على استعدادات منتدى الرياض الاقتصادي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، ورئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي حمد الشويعر، وعدد من أعضاء مجلس أمناء المنتدى.

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واطلع على استعدادات المنتدى لعقد دورته التاسعة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، يناير المقبل، كما اطلع على دراسة تحويل المنتدى الى مركز فكر اقتصادي استراتيجي.

وأشاد بما يقدمه المنتدى من دراسات لتطوير الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى دور غرفة الرياض في تعزيز بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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