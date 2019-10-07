شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-10-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 أكتوبر، بعد هبوط بقيمة جنيهين فى ختام تعاملات الأسبوع، ويتوقف التداول على الذهب في مصر يوم الأحد من كل أسبوع نتيجة الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، فيما فتح التداول على سوق الذهب اليوم على استقرار ملحوظ قياسا على أمس وأول أمس.

وشهد سعر الذهب عالميا، تراجع من 1509 إلى 15499 دولار، وهو ما انعكس على أسعار الذهب فى مصر، وسجل الذهب اليوم فى مصر 683 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، فى ظل تراجع ملحوظ في حركة المبيعات المحلية بحسب تجار في سوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم فى مصر: عيار 18 سجل اليوم 585 جنيها للجرام. عيار 21 سجل 683 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 780 جنيها للجرام. الجنيه الذهب 5464 جنيها. Advertisements أوقية الذهب 1499 دولارا.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

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وتسيطر حالة من الغموض والضبابية بشأن مفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمقررة أكتوبر الجارى حول التصعيد التجارى بين البلدين، تلقي بظلالها على الأسواق، ولا يمكن التنبؤ بوضع السوق الفترة المقبلة.