شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار: نسعى لزيادة الاستثمارات الكورية فى مصر لمليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هناك مساعى لرفع الاستثمارات الكورية فى مصر لنحو مليار دولار العام المقبل، لافتا إلى أن الاستثمارت الكورية تصل لنحو 560 مليون دولار من خلال 46 شركة فقط.

وأضاف إنه ستشارك وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى منتدى الأعمال المصرى الكورى غدا، الذى تشارك فيه 20 شركة من كبرى الشركات الكورية لبحث فرص الاستثمار فى مصر، خاصة فى محور قناة السويس والعاصمة الإدارية ومجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

أشار المصدر، أن وزارة الاستثمار تركز بشكل كبير على جذب الشركات الكورية، ولا سيما فى مجال التكنولوجيا والصناعات المغذية للسيارات لما لها من مردود إيجابى على الاقتصاد.

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يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر وكوريا الجنوبية سجل فى النصف الأول من العام الجارى 960 مليون دولار، كما حقق العام الماضى نسبة زيادة كبيرة بلغت 52.5% حيث سجل 2 مليار و160 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و416 مليون دولار خلال عام 2017.

وتصدر مصر لكوريا الجنوبية الغاز الطبيعى، والنفط، والمعادن غير المعدنية، وخردة النحاس، والأعلاف، حين أن أبرز المنتجات الكورية المصدرة أجزاء وسيارات ركوب والشاشات المسطحة، وصفائح من الفولاذ والبتروكيماويات وزيت الديزل.