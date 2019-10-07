شكرا لقرائتكم خبر عن نمو العجز التجارى للمغرب من يناير إلى أغسطس 2.4% على أساس سنوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات نشرها مكتب الصرف المغربى على موقعه الألكتروني أن العجز التجارى للمغرب ارتفع بنسبة 2.4% إلى 140 مليار درهم (14.5 مليار دولار) في أول ثمانية أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وزادت الواردات 2.9% إلي 328 مليار درهم، كما ارتفعت الصادرات، التي تتألف بصفة أساسية من منتجات زراعية والسيارات والفوسفات 3.2% .
وذكر المكتب أن تحويلات المغاربة في الخارج وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة نزلت 1.3% إلى 44.6 مليار درهم بينما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 30.4 % إلى 12.3 مليار درهم.
كانت هذه تفاصيل خبر نمو العجز التجارى للمغرب من يناير إلى أغسطس 2.4% على أساس سنوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.